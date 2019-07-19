ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı öncesinde konuşmacılarla bir araya geldi.

Konferansın konuşmacılarından biri olan Nobel ödüllü Ezidi İnsan Hakları Savunucusu Nadia Murad da konuşmacılar arasındaydı.

TRUMP'IN OLAYLARDAN HABERİ YOK

Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan ve tecavüze uğrayan binlerce Ezidi kadın arasında yer alan Nadia Murad ile Trump arasında geçen konuşmada Trump’ın umursamaz tavrı açıkça belli oldu.

KADININ ANLATTIKLARINI DİNLEMEDİ

Ezidi kadının hayat hikâyesini dinleyen Trump, genç kadının ailesinin vahşice öldürüldüğünü öğrenince anlatılanları hiç dinlememiş gibi “Onlar şimdi nerede?” şeklinde genç kadına soru sordu.

Murad bir an duraksadı ve devam etti: “Onları öldürdüler, Sincar'daki toplu mezardalar”

Trump Ezidi kadının anlattıklarını dinlemedi VİDEO

TRUMP ANLATILANLARI DİNLEMEDİĞİ İÇİN YENİDEN SORDU

Konuşmasını sonlandıran Murad, Trump’ın bir başka sorusuyla şoka uğradı.

Sen mi Nobel Ödülü kazandın? Bu inanılmaz. Bunu sana hangi sebeple verdiler?” şeklinde sorular soran Trump, Ezidi kadının durumu tekrarlamasına neden oldu.