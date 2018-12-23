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Trump Fed Başkanı'nı da kovmayı düşünüyor

Faiz artışına karşı olan ABD Başkanı Trump, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ı görevden alabilir.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 11:05..
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı, aralarındaki gerilimin bu haftaki faiz artışı ve borsada görülen zararlar üzerine artması nedeniyle, görevden almayı müzakere ediyor.

Başkanı Trump’a yakın danışmanlarından bazıları, bu iddiayı olası görmediklerini ve Trump’ın son sinir nöbetinin tatille birlikte geçeceğini umduklarını ifade ettiler.

"ÇOK YANLIŞ BİR HAMLE OLUR"

Trump’ın diğer danışmanları ise Powell’ı kovmanın, çok yanlış bir hamle olacağı konusunda Trump’ı uyardılar.

Trump Fed Başkanı'nı da kovmayı düşünüyor

ÖZEL TOPLANTILARDA DİLE GETİRİYOR

Bazı kaynaklar ise birkaç gündür Trump’ın, özel toplantılarda Powell’ı kovmaktan bahsettiğini ifade ettiler.

Fed Başkanı'nın olası bir şekilde görevden alınmasının, piyasaları ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki yatırımcıların güvenini olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

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