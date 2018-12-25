Trump Fed için 'ekonominin tek sorunu' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Merkez Bankası'nı (Fed) dün "ABD ekonomisinin tek sorunu" olarak nitelemesi üzerine, en önde gelen finans yetkilileri, piyasalarda hızlanan düşüşü görüşmek üzere toplandı.

FED BAŞKANI GÖREVDEN ALINABİLİR

ABD'de Federal Hükümet fonksiyonlarının kısmen durması, yavaşlayan ekonomik büyüme ve Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden uzaklaştırmayı düşündüğü yolundaki haberler üzerine, borsalarda dün düşüş yaşanmıştı.

"PİYASALARIN GİDİŞATINI SEZEMİYORLAR"

Fed'in özenle korunan bağımsızlığı hakkında piyasalarda kaygı yaratan haberleri yatıştırmak bir yana, daha da alevlendiren bir Twitter mesajında Trump, yaşanan ekonomik sorunların tümünü Fed'in üstüne yıktı.

Mesajında Trump, "Ekonomimizin tek sorunu Fed'dir. Piyasaların gidişatını sezemiyorlar. Fed güçlü ama sezgisi olmadığı için sayı yapamayan bir golf oyuncusu gibi." dedi.

FED FAİZLERİ ARTIRDI

Bu yıl Fed'in faiz artışlarını çok kez eleştiren Trump, Powell'ı da sık sık hedef aldı. Fed geçen hafta, beklentiler doğrultusunda faizleri bir kez daha artırdı.

Hazine Bakanlığı ile finansal regülatörlerin yetkilileri arasında dün yapılan bir kriz görüşmesi de, piyasaları yatıştırmaktan çok kaygılarını artırdı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "çöküş koruma ekibi" olarak adlandıran Finans Piyasaları Çalışma Grubu'nu dün görüşmeye çağırdı ve altı büyük bankanın yöneticileriyle telefonda görüştü.