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Trump, Fed'den faiz indirimi istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin mevcut borcunu yeniden finanse edebilmesi için ABD Merkez Bankası’na (Fed) faizleri sıfıra “veya daha düşük bir düzeye indirme” çağrısı yaptı.

DHA | 11.09.2019 - 17:48..
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ABD Merkez Bankası’na, 'faizleri indirin' çağrısı geldi.

Çağrıyı yapan ABD Başkanı Donald Trump... ABD’nin her zaman en düşük faizi ödemesi gerektiğini belirten Trump, diğer ülkelerin “şu an yaptığı” ve ABD’nin yapması gereken şeye Fed Başkanı Jerome Powell’ın “saflığının” izin vermediğini söyledi.

Trump, Fed'den faiz indirimi istedi

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"BAZI KALIN KAFALAR YÜZÜNDEN FIRSAT KAÇIRIYORUZ"

“Fed faizleri sıfıra veya daha düşük bir düzeye indirmeli ki biz de borcumuzu yeniden finanse edebilelim. Faiz oranları çok daha düşük bir düzeye indirilmeli ve aynı anda dönemleri de uzatılmalı. Harika bir paramız, gücümüz ve bilanço tablomuz var. ABD her zaman en düşük faizleri ödemeli. Enflasyon yok! Yapmamız gereken ve diğer ülkelerin zaten yaptığı şeylere Fed ve Jay Powell’ın saflığı izin vermiyor. Bazı ‘kalın kafalar’ yüzünden hayatta bir kez karşımıza çıkacak bir fırsatı kaçırıyoruz.”

Trump, Fed'den faiz indirimi istedi

FED BAŞKANI İÇİN İLGİNÇ DEĞERLENDİRME

Trump, geçen hafta da Fed Başkanlığı’na Powell’ı atamanın bir hata olduğunu söylemişti.

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