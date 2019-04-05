taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.60785
Euro
6.30085
Altın
1290.375
Borsa
98627.79
Gram Altın
232.402

Trump Fed'e fazileri indirme çağrısı yaptı

Ekonomik verilerin iyi durumda olduğunu söyleyen Trump, Amerikan Merkez Bankası'nı yine eleştirdi.

AA | 05.04.2019 - 17:22..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump Fed'in faiz indirmesi gerektiğini ve sıkılaşmayı durdurması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca Fed'e parasal gevşeme çağrısı yaptı.

"EKONOMİK VERİLER İYİ"

Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump ekonomik verilere dair "çok çok iyi" yorumunu yaptı. Trump Çin'le ticaret savaşlarına dair anlaşma olup olmayacağını öngörmek istemediğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı daha önce de Fed'i sık sık faiz artırımları konusunda eleştirmişti.

Trump dün de gazetecilere Fed yönetim kurulu üyeliği için eski pizza şirketi yöneticisi ve 2012 Cumhuriyetçi başkan adayı Herman Cain'i değerlendirdiğini söylemişti.

Trump Fed'e fazileri indirme çağrısı yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerinin iptalini istedi

855
Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

459
Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

467
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

88
Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

57
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde itiraz sürecini değerlendirdi

355
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir