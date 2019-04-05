Trump Fed'e fazileri indirme çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump Fed'in faiz indirmesi gerektiğini ve sıkılaşmayı durdurması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca Fed'e parasal gevşeme çağrısı yaptı.

"EKONOMİK VERİLER İYİ"

Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump ekonomik verilere dair "çok çok iyi" yorumunu yaptı. Trump Çin'le ticaret savaşlarına dair anlaşma olup olmayacağını öngörmek istemediğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı daha önce de Fed'i sık sık faiz artırımları konusunda eleştirmişti.

Trump dün de gazetecilere Fed yönetim kurulu üyeliği için eski pizza şirketi yöneticisi ve 2012 Cumhuriyetçi başkan adayı Herman Cain'i değerlendirdiğini söylemişti.