Trump: Fed’in faiz oranlarını artırması büyük bir hataydı

İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını yükseltmesinin erken verilmiş bir karar, "büyük bir hata" olduğunu vurguladı.

CNBC’ye konuşan Trump'a göre; Fed faiz artırmasaydı, Dow Jones endeksi 10,000 puan daha yukarıda olabilirdi.

"ABD EKONOMİSİ 19 TRİLYON VARLIK YARATTI"

Trump, faiz oranlarının yükselmemesi halinde ABD’nin büyüme oranının yüzde 4.0’e yaklaşabileceğini söyledi. 2019 yılında yaşanan yavaşlamanın; Boeing 737 MAX krizi, General Motors grevleri de dahil birçok faktöre bağlı olduğunu dile getiren Trump, kendi başkanlığı döneminde ABD ekonomisinin 19 trilyon dolar varlık yarattığını da ifade etti.

2019'DA 3 KEZ İNDİ

Fed, faiz oranlarını 2017 ve 2018’de defalarca artırınca Trump, aralıksız olarak ABD Merkez Bankası’nı eleştirdi. Trump'ın eleştirisinin ardından 2019’da, faizler üç kez indirildi.