taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9441
Euro
7.5264
Altın
1690.16
Borsa
98945.88
Gram Altın
377.165
Bitcoin
47712.11

Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız

ABD Başkanı Dnald Trump, petrol ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesini 'kısa vadeli' yorumlarken, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını açıkladı.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız

Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.

Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız

"ŞİMDİ PETROL ALMANIN TAM ZAMANI"

Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız

"FİYATLAR 1 AYDA YİNE YÜKSELİR"

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Petrol fiyatları çakıldı-haberi için tıklayın

Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız

İlginizi Çekebilir
Sosyal yardım programında 3'üncü faz başladı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.
Bakan Albayrak: Esnafımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm esnafları ayakta tutmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Petrol fiyatları çakıldı
Koronavirüs salgını dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Amerika'da petrol fiyatları 1 doların altını gördü.
Benzinde 5 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
173
Aydın'da karantinadaki evlere foto-kapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere foto-kapanlı önlem
25
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
13
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
13
Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı
Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı
20
İsviçre'de koronavirüs aşısı için 6 ay verildi
İsviçre'de koronavirüs aşısı için 6 ay verildi
13
Bozcaada'da bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu
Bozcaada'da bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu
9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir