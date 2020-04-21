Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.

"ŞİMDİ PETROL ALMANIN TAM ZAMANI"

Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

"FİYATLAR 1 AYDA YİNE YÜKSELİR"

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.