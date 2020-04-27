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Trump, Fox News'a alternatif arıyor

Hakkındaki yayınları nedeniyle Fox News'a tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, izleyiciler gibi kendisinin de yeni bir seçenek aradığını söyledi.

Haber Merkezi |
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Trump, Fox News'a alternatif arıyor

ABD'de Başkan Donald Trump'ın, Fox News'ı desteklediği biliniyordu.

Ancak, son dönemde Trump ve söz konusu yayın kuruluşu gerilimli günler yaşıyor.

Trump, Twitter üzerinden Fox News'u hedef alarak, "Demokrat konuşma noktalarıyla besleniyorlar." diye yazdı.

Beyaz Saray'da Koronavirüs Görev Gücü Toplantıları sonrası basının karşısına çıkan Trump, özellikle CNN muhabirleriyle tartışmalar yaşadı.

FOX NEWS'U HEDEF ALDI

ABD Başkanı, son olarak Fox News'u hedef tahtasına oturttu.

Kanalın, demokratların konuşmalarını araştırmadan yayınladığını belirten Trump, Temsilciler Meclisi Eski Başkanı Paul Ryan'a da ekranda yer verilmesine tepki gösterdi.

Trump, Fox News'a alternatif arıyor

TRUMP, ALTERNATİF KANAL İSTİYOR

Trump, son haftalarda televizyonun kendisini ve yönetimini eleştiren yayınlara vermesi nedeniyle eleştirinin dozunu artırdı.

Yaşananlar karşısında Fox News izleyicilerinin kızgın olduğunu savunan Donald Trump, "Şimdi bir alternatif istiyorlar. Ben de" ifadesini kullandı.

Trump, Fox News'a alternatif arıyor

"FOX NEWS İZLEMEK ZAMAN KAYBI"

Medyada yeni arayışlara başlayan Trump, daha önce başka bir tweet'inde One America News kanalını "harika bir alternatif" olarak nitelendirmişti.

Trump, aynı mesajında, "Hafta sonu öğleden sonraları Fox News izlemek tamamen zaman kaybıdır." diye yazmıştı.

Trump, Fox News'a alternatif arıyor

Trump, Fox News'a alternatif arıyor

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