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Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

Trump, Irak'ın ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını istemesi durumunda, ABD'nin Irak'a inşa ettiği üssün harcamaları ödendiği takdirde çıkacaklarını söyledi.

AA | 06.01.2020 - 07:14..
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Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Beyaz Saray'a dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki gösterdi

"İRAN YAPTIRIMLARI HAFİF KALIR"

Irak'ı yaptırımlarla tehdit eden Trump, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

"ORADA DEVASA ÖLÇÜDE PAHALI BİR ÜS İNŞA ETTİK"

ABD'nin Irak'tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin en başta Irak'a girmesine karşı çıktığını belirten Trump, Irak'a girmenin büyük hata olduğunu ve Irak'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olmadığının ispat edildiğini vurguladı.

Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız


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