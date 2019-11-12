Trump : Gözümüz Bağdadi'nin üçünçü adamının üzerinde

Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmanın ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Terör örgütü DEAŞ'ı yok ettiklerini, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ve yerine gelen ikinci ismi öldürdüklerini hatırlatan Trump, ''Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullandı.

"TARİFELERİ ARTIRACAĞIZ"

Trump, Çin ile yapılan ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin ise ''Anlaşmaya varamazsak, tarifeleri büyük ölçüde artıracağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

"ÇEVRECİYİM"

İklim değişikliği ile ilgili görüşleri sorulan Trump, iklim değişikliğinin karmaşık bir konu olduğunu belirterek, ''İster inanın ister inanmayın ben kendimi birçok yönden çevreci olarak görüyorum.'' diye konuştu. Kendisinin iklim konusu ile ilgilendiğini ve temiz hava ve su istediğini vurgulayan Trump, Çin, Hindistan ve Rusya'yı kendi çöplerini temizlemek konusunda hiçbir şey yapmamakla eleştirdi.