taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7791
Euro
6.366
Altın
1458.34
Borsa
103972.36
Gram Altın
270.991
Bitcoin
50697.07

Trump : Gözümüz Bağdadi'nin üçünçü adamının üzerinde

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin yerine geçen üçüncü adamın nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

AA | 12.11.2019 - 22:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Trump : Gözümüz Bağdadi'nin üçünçü adamının üzerinde

Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmanın ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Terör örgütü DEAŞ'ı yok ettiklerini, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ve yerine gelen ikinci ismi öldürdüklerini hatırlatan Trump, ''Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullandı.

"TARİFELERİ ARTIRACAĞIZ"

Trump, Çin ile yapılan ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin ise ''Anlaşmaya varamazsak, tarifeleri büyük ölçüde artıracağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

"ÇEVRECİYİM"

İklim değişikliği ile ilgili görüşleri sorulan Trump, iklim değişikliğinin karmaşık bir konu olduğunu belirterek, ''İster inanın ister inanmayın ben kendimi birçok yönden çevreci olarak görüyorum.'' diye konuştu. Kendisinin iklim konusu ile ilgilendiğini ve temiz hava ve su istediğini vurgulayan Trump, Çin, Hindistan ve Rusya'yı kendi çöplerini temizlemek konusunda hiçbir şey yapmamakla eleştirdi.

Trump : Gözümüz Bağdadi'nin üçünçü adamının üzerinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

254
Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

87
Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

209
İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

51
Ahmet Altan gözaltına alındı

Ahmet Altan gözaltına alındı

357
Ekrem İmamoğlu'ndan su zammıyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan su zammıyla ilgili açıklama

718
İran en kötü günlerini yaşıyor

İran en kötü günlerini yaşıyor

215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir