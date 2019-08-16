Trump Grönland'ı almak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, sınırlarını genişletmek istiyor ve bu konuda oldukça kararlı...

"DANİMARKA GRÖNLAND'A PARA BULAMIYOR"

İlkbaharda Beyaz Saray'daki bir yemekte ABD Başkanı Trump'ın masasına konuk olan misafirlerden birinin, Danimarka'nın özerk statüdeki Grönland Adası'na her yıl aktardığı 500 milyon dolarlık kaynağı bulmakta zorlandığını söylemesinin ardından Trump'ın, gündemi tamamen değişti.

TRUMP GRÖNLAND'I ALMAK İSTİYOR

Daha sonra bu konuyu çeşitli vesilelerle tekrar gündeme getiren Trump'ın, 55 bin kişinin yaşadığı bu adayı doğal kaynakları ve jeopolitik önemi nedeniyle almak istediği belirtildi.

DANİMARKA HÜKÜMETİ KABUL ETMİYOR

Bu teklifi duyan Danimarka hükümeti ise Grönland'ı satmayacağını açıkladı.

Başbakan Mette Frederiksen, teklifin kabul edilemeyeceğini savundu.

Danimarka'nın eski Başbakanı Rasmussen ise Wall Street Journal'ın yaptığı haberi, sosyal medyasında paylaştı. Rasmussen, "Bu nisan ayının saçma şakalarından biri sanırım." şeklinde bir açıklama yaptı.

GRÖNLAND ABD İÇİN STRATEJİK BİR KONUMA SAHİP

Wall Street Journal'a göre, danışmanları Trump'a destek verdi. Grönland, ABD için askeri açıdan stratejik bir konumda yer alıyor.

Amerikan ordusunun, adanın kuzeybatısında bir üssü var. ABD, Thule Hava Üssü'nü Kuzey Amerika'ya yönelik balistik füze tehdidine karşı kullanıyor.

ABD, 1946 YILINDA DA BU ADAYI SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

1946 yılında eski ABD başkanlarından Harry Truman, yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland'ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, ancak Danimarka hükümeti reddetmişti.