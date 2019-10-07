Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini iptal etti

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, ABD'nin, İran'a birçok kez siber saldırı düzenlemeye çalıştığını duyurdu.

Balıkesir'de serebral palsi ve epilepsi hastası çocuğu 7 yaşındaki Korkut Ata'yı tedavi ettirmek isteyen anne Kader Koç, oğlu için hediyelik eşya satıyor.

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Gittiği tanıtım gezisinden icralık oldu

Kocaeli'de yaşayan bir kişi, ‘Devre Mülk Tanıtım Gezisi’ diyerek götürüldüğü geziden, bir yıl sonra evine gelen 8 bin TL’lik icra takibiyle şoke oldu.