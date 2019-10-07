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Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini iptal etti

'Trump Organization' adlı kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal kararı aldı.

AA | 07.10.2019 - 09:37..
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Trump grubu adı altındaki "Trump Organization", yaklaşık 500 şirketi bünyesinde topluyor.

Geçtiğimiz gün kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki Trump Organization sözcüsü Amanda Miller, yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla üyesi bulunan Müslüman karşıtı "ACT for America (Amerika için hareket et)" isimli grubun bağış toplama etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Söz konusu etkinliğin, 7 Kasım'da Florida eyaletinde Trump Organization'a bağlı Mar-a-Lago adlı mekanda yapılacağı duyurulmuştu.

Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini iptal etti

TEPKİ ÇEKTİ

Duyurunun ardından ABD'deki en etkili Müslüman kuruluşlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.

CAIR Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, "İslamofobik bir nefret grubunun, ABD Başkanı'nın sahip olduğu mekanlardan birinde para toplaması tamamıyla uygunsuz." ifadesini kullanmıştı.

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