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Trump, günler sonra ilk kez Beyaz Saray'dan çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, 19 günlük karantina sürecinin ardından, USNS Comfort yüzen hastane gemisini Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünden New York'a yolcu etti.

İHA | 29.03.2020 - 07:52..
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ABD’de koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. ABD’nin koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen New York kentinde ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla New York eyaletine gönderdiği USNS Comfort hastane gemisinin, korona virüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstleneceğini açıkladı.

Trump, günler sonra ilk kez Beyaz Saray'dan çıktı

BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Trump, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya’nın Los Angeles kentine bir diğer USNS Comfort hastane gemisini ise New York’a göndereceğini açıklamıştı. USNS Comfort’un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor. Comfort’un 30 Mart’ta New York’ta olması bekleniliyor.

Trump, günler sonra ilk kez Beyaz Saray'dan çıktı

19 GÜN SONRA İLK KEZ BEYAZ SARAY’IN DIŞINDA

Trump, 73 yaşında olması nedeniyle korona virüs salgını için yüksek riskli bir kategoride olduğu için ilk kez Beyaz Saray’dan dışarı çıktı. 9 Mart’tan bu yana Beyaz Saray’dan dışarı çıkmayan Trump, 19 gün sonra ilk kez Virginya eyaletinde deniz üssünde USNS Comfort hastane gemisinin New York’a gidişi için düzenlenen törene katıldı.

Trump, günler sonra ilk kez Beyaz Saray'dan çıktı

"3 EYALETTE ZORUNLU KARANTİNA OLABİLİR"

Trump, Virginya eyaletindeki Norfolk deniz üssüne hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini söyledi.

Trump, günler sonra ilk kez Beyaz Saray'dan çıktı

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