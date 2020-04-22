Trump, Harvard'dan korona yardım parasını geri istedi

Koronavirüs, ABD Başkanı Donald Trump ile Harvard Üniversitesi'ni karşı karşıya getirdi.

Trump, üniversiteden, koronavirüs salgını yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini talep etti.

BBC'nin haberine göre; Trump, dün koronavirüs brifingi sırasında bir gazeteciye, dünyanın en zengin yükseköğretim kurumları arasında yer alan Harvard Üniversitesi'nin aldığı yardım parasını iade etmesini istediğini söyledi.

"PARAYI GERİ ÖDEYİN"

Trump, "Geri ödemek zorundalar. Bu hoşuma gitmedi. (Para) işçiler içindi, dünyadaki en zengin eğitim kurumlardan biri için değil." ifadesini kullandı.

HARVARD'A 8.6 MİLYON DOLAR

Harvard Üniversitesi, Trump'ın geçen ay imzaladığı 2,2 trilyon dolarlık Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası çerçevesinde 8.6 milyon dolar aldığını kabul etti.

ÜNİVERSİTEDEN YANIT YOK

Bağış fonunun değeri 40 milyar dolar olan, dünyanın en zenginleri arasında yer alan üniversiteden, yardım parasını geri ödeyeceğine dair açıklama gelmedi.

PARA, ACİL DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERE YARDIMDA KULLANILACAK

Harvard Üniversitesi'nin Twitter hesabında, "acil yükseköğretim fonlarının, koronavirüs salgını nedeniyle acil finansal ihtiyaçları bulunan öğrencilere doğrudan yardım sağlamak için kullanılacağı" belirtildi.

Üniversite ayrıca, salgın sırasında öğrencilere seyahat, oturum ve online eğitim masrafları için finansal yardımda bulunduğunu bildirdi.