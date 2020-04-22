taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9809
Euro
7.5837
Altın
1703.36
Borsa
98927.62
Gram Altın
382.596
Bitcoin
48506.81

Trump, Harvard'dan korona yardım parasını geri istedi

Koronavirüs yardımı kapsamında yaklaşık 9 milyon dolar olan Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert tepkisine maruz kaldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Trump, Harvard'dan korona yardım parasını geri istedi

Koronavirüs, ABD Başkanı Donald Trump ile Harvard Üniversitesi'ni karşı karşıya getirdi.

Trump, üniversiteden, koronavirüs salgını yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini talep etti.

BBC'nin haberine göre; Trump, dün koronavirüs brifingi sırasında bir gazeteciye, dünyanın en zengin yükseköğretim kurumları arasında yer alan Harvard Üniversitesi'nin aldığı yardım parasını iade etmesini istediğini söyledi.

"PARAYI GERİ ÖDEYİN"

Trump, "Geri ödemek zorundalar. Bu hoşuma gitmedi. (Para) işçiler içindi, dünyadaki en zengin eğitim kurumlardan biri için değil." ifadesini kullandı.

Trump, Harvard'dan korona yardım parasını geri istedi

HARVARD'A 8.6 MİLYON DOLAR

Harvard Üniversitesi, Trump'ın geçen ay imzaladığı 2,2 trilyon dolarlık Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası çerçevesinde 8.6 milyon dolar aldığını kabul etti.

ÜNİVERSİTEDEN YANIT YOK

Bağış fonunun değeri 40 milyar dolar olan, dünyanın en zenginleri arasında yer alan üniversiteden, yardım parasını geri ödeyeceğine dair açıklama gelmedi.

Trump, Harvard'dan korona yardım parasını geri istedi

PARA, ACİL DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERE YARDIMDA KULLANILACAK

Harvard Üniversitesi'nin Twitter hesabında, "acil yükseköğretim fonlarının, koronavirüs salgını nedeniyle acil finansal ihtiyaçları bulunan öğrencilere doğrudan yardım sağlamak için kullanılacağı" belirtildi.

Üniversite ayrıca, salgın sırasında öğrencilere seyahat, oturum ve online eğitim masrafları için finansal yardımda bulunduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Dünyada koronadan iyileşenlerin sayısı 700 bini aştı
Dünya genelinde 701 bin 70 kişi koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.
ABD'de korona kaynaklı ilk ölüm şubat başında yaşandı
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin Kaliforniya eyaletiyle ilgili verilerde, yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti
Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol konusunda anlaşamadığı OPEC+ zirvesinden önce, Selman ve Putin'in sert bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Çin'de 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen vakaların 23'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
187
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
165
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
114
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
396
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
100
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
90
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir