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Trump: Her şeyi sizin için yaptım

Azledilme problemiyle uğraşan Trump "Ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Ben sadece sizin için çabalıyorum" mesajı yayınladı.

AA | 29.09.2019 - 06:55..
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Trump: Her şeyi sizin için yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisine sert eleştiriler yöneltti.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ HİÇ OLMADIĞI KADAR TEHLİKEDE

Donald Trump, ''Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğim.'' mesajını paylaştı.

"BENİM GİBİ BİR BAŞKANI NASIL AZLEDEBİLİRSİNİZ"

Trump, başka bir Twitter paylaşımında ise ''Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?'' ifadelerini kullandı.

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