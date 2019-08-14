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Trump: Hong Kong'taki protestolarla ilgim yok

Ülkede her gün devam eden protestolardan sorumlu tutulan ABD Başkanı Trump, olaylarla ilgim yok dedi.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 16:43..
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Trump: Hong Kong'taki protestolarla ilgim yok

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarla halk, geri adım atmamakta kararlı.

Amerikalı diplomat Julie Eadeh ile Hong Kong'taki protestocu grupların liderleri yakın bir tarihte bir araya gelmişti. ABD, rutin bir görüşme olduğunu savunurken, Çin medyası ABD'yi protestocularla iş birliği yapmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump da Hong Kong’da hükümete karşı devam eden protestolar sebebiyle ABD’nin suçlu gösterilmesini anlayamadığını söyledi.

Trump: Hong Kong'taki protestolarla ilgim yok

Olay yaratan fotoğraf

PROTESTOCULARIN ABD BAYRAKLARI TAŞIMASI

Julie Eadeh ile protestocu grupların liderlerinin bir araya gelmesine dikkat çeken Çin devlet medyası, protestocuların ABD bayrakları taşıdığı görüntüleri de yayımladı.

Trump: Hong Kong'taki protestolarla ilgim yok

TRUMP: BİR FİKRİM YOK

Bu olayların üzerine açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ''Birçok kişi Hong Kong'da yaşanan olaylardan dolayı beni ve ABD'yi suçluyor. Neden suçladıkları konusunda bir fikrim yok." dedi.

Trump: Hong Kong'taki protestolarla ilgim yok

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