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Trump, hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı

Hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump, kilise ziyareti sırasında kendisine uzatılan bir İncil'e imza atarak, herkesi şaşırttı.

İHA | 09.03.2019 - 09:56..
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Geçtiğimiz hafta, ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortum faciasında 23 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan birçok ev de yıkılmıştı.

Trump, hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı

TRUMP VE EŞİNDEN MEZARLIK ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.

Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti.

Trump, hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Afet bölgesinde önce helikopterle havadan incelemede bulunan Trump, ardından Lee bölgesini gezerek kasırgadan zarar gören vatandaşlarla görüştü.

Trump hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı İZLE

TRUMP İNCİL'E İMZA ATTI

Tam bu esnada kalabalıktan kendisine uzatılan bir İncil'i eline alan ABD Başkanı Donald Trump, İncil'i imzaladı. ABD basınında yer alana haberlerde, Trump'ın eşi Melania Trump'ın da aynı İncil'e imza attığı belirtiliyor.

Trump, hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı

"SANKİ KENDİ KİTABINI İMZALIYOR"

Bu olay sonrasında ise Trump'ın imzası, sadece dış basında değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın, sanki kendi çıkardığı 'Gökdelen İmparatoru Genç Milyarder Trump: İş Bitirme Sanatı' kitabını imzalıyor gibi bir tavrı olduğunu belirtti.

Trump, hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı

TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPILDI

Ayrıca, kitabın imzalanmasından sonra kitabı imzalanan iki kızdan biri, bunuTwitter'dan paylaştı.

Trump, hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı

VATANDAŞLAR FEDERAL YARDIM YAPILACAK

Vatandaşlarla kucaklaşarak zarar görenlerin dertlerini dinleyen Trump, devlet olarak yaraların sarılması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini, kısa sürede evsiz kalan vatandaşlara federal yardımda bulunulacağını söyledi.

Trump, hortumun vurduğu Alabama’da İncil imzaladı

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