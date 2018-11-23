Trump: Hükümeti kapatırım

Finlandiya, Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah ve askeri malzeme ihracatını durdurduğunu açıkladı.

5

İspanya'da 116 taraftar için ağır cezalar

Rayo Vallecano, Barcelona, Hercules ve Castellon'dan toplam 116 taraftara, 6 bin ila 60 bin avro para ve iki ila beş yıl statlardan men cezası talep edildi.