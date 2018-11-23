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Trump: Hükümeti kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti kapatabileceğini belirtti.

İHA | 23.11.2018 - 03:15..
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Trump: Hükümeti kapatırım

Trump basına yaptığı açıklamada, Orta Amerika Ülkeleri’nden gelen göçmenlerin Meksika sınırı üzerinden ülkeye girmesini önlemek için iki ülke arsında inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçenin ayarlanmaması halinde hükümeti kapatabileceğini söyledi.

Trump: Hükümeti kapatırım

"UMARIM ÖLDÜRÜCÜ GÜÇ KULLANMAYIZ"

Trump, “Bir kapatma söz konusu olabilir mi? Duvarı da içeren sınır güvenliği konusu sebebi ile kesinlikle olabilir” ifadelerini kullandı.

Gerekli durumlarda sınırdaki ABD askerlerinin öldürücü güç kullanmasına izin verileceği konusunda da konuşan Trump, “Eğer öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben izin verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar” dedi.

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