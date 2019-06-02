Trump, İngiliz Kraliyeti'nin gelinine 'edepsiz' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün sonra İngiltere'ye giderek burada Kraliçe Elizabeth'le görüşecek ve ülkede resmi temaslarda bulunacak.

TRUMP SEÇİLİRSE KANADA'YA TAŞINIRIM"

Trump ziyareti öncesinde 'The Sun' gazetesine konuştu. ABD Başkanlık seçimleri kampanyası döneminde Sussex Düşesi Meghan Markle’a fikri sorulmuş ve Markle da, "Trump seçilirse Kanada’ya taşınırım." ifadelerini kullanmıştı.

"EDEPSİZ"

Gazete muhabirleri ise Trump'a bu cevabı sordu. Trump ise, "Ne diyebilirim? Edepsiz olduğunu bilmiyordum." diye konuştu. Bu haberi diğer bütün dış basına ait kaynaklar da yaptı. Trump ise böyle bir şey söylemediğini, CNN International da dahil kaynakların yalan haber yaptığını belirten bir tweet attı.