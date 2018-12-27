Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

ABD Başkanı Trump ve eşi Irak'ta görev yapan ABD askerleri ile bir araya geldi.

Suriye'de DEAŞ'ı yendiklerini söyleyen Trump "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi konuşmalarımız oldu, o da DAEŞ'i yenmek istiyor ve yenecek" dedi.

DEAŞ'ı yenme konusunda bölge ülkelerinin yükü paylaşması gerektiğini dile getirdi.

ASKERLER SURİYE'DE KALMAK İÇİN EK SÜRE TALEP ETMİŞ

ABD başkanı, komutanların Suriye'de kalmak için ek süre talep ettiğini ancak kendisinin bu talebi reddettiğini de açıkladı.

IRAK'I ÜS OLARAK KULLANIRIZ

Irak'tan çekilmeyi düşünmediklerini de söyleyen Donald Trump, Suriye'de birşey yapmak istedikleri takdirde Irak'ı üs olarak kullanabileceklerini ifade etti.

BARİYERLİ ÖNLEM

Trump'ın konuşma yaptığı yerde askerlerle arasına bariyerle önlem koyulması da dikkat çekti.

ALMANYA'DAKİ ASKERLERİ DE ZİYARET EDECEK

ABD Başkanı Washington'a dönüş yolunda Almanya'daki ABD askerlerini de ziyaret edecek.

ABD Başkanları geleneksel olarak Noel döneminde ülke dışındaki askerleri ziyaret ediyor.