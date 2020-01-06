Trump: İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmanmıştı.



Pentagon, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.



İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını belirtmişti.



İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.



Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.

NÜKLEER SİLAHLARI OLMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı tehdit etmeye devam ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden İran ile ilgili yaptığı açıklmada İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi.