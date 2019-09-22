Trump: İran'a girmemek için büyük bir itidal içindeyim

Önceki gün Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'a yönelik son getirilen yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde." diye konuştu.

"İRAN'A GİRMEK, DÜNYADAKİ EN KOLAY İŞ"

Trump, İran'a yönelik yaptırımların işe yarayacağına inandığını vurgulayarak, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum." görüşünü paylaştı.