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Trump: İran'a koronayla mücadelede yardım edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten kötü şekilde etkilenen İran'a suni solunum cihazı gönderebileceklerinin sinyalini verdi.

AA |
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Trump: İran'a koronayla mücadelede yardım edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a talep etmesi durumunda koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım edebileceğini söyledi.

Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, salgınla mücadelede ''istikrarlı'' bir ilerleme kaydetmeye devam ettiklerini ifade etti.

TAHRAN'A YARDIM SİNYALİ

Salgından kötü etkilenen ülkelerden biri olan İran'a yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, ''İran'a yardıma ihtiyaç duyarsa ve talep ederse yardım etmek isterim. Salgın onları çok kötü vurdu ama bildirdikleri rakamlar açıkçası doğru değil. Yardıma ya da suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyarlarsa ki biz de binlerce var ve üretiliyor, tabii ki yardım etmek isteriz.'' yanıtını verdi.

Trump: İran'a koronayla mücadelede yardım edebiliriz

YARDIM PAKETİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Küçük işletmelere ve kırsal hastanelere yardım içeren 450 milyar dolara yakın yardım paketi üzerinde Demokratlarla görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Trump, ''Anlaşmaya yakınız.'' dedi.

TEST KİTİNİ KULAK TEMİZLEME ÇUBUĞUYLA KARŞILAŞTIRDI

Test kitlerinin yeterli olmadığı konusunda sık sık eleştirilen Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı ve kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğu değerlendirmesinde bulundu. Trump, ayrıca ayda 20 milyondan fazla kit üretimi için daha önce devreye soktuğu ''Savunma Üretimi Yasası''nı kullanmaya hazırlandığını söyledi.

Trump: İran'a koronayla mücadelede yardım edebiliriz

NEW YORK VALİSİ'NİN ÖVGÜ DOLU SÖZLERİNİ GÖSTERDİ

Trump'ın, birkaç gün önce sözlü tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun son basın toplantısının federal hükümetten ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında göstermesi dikkati çekti.

Cuomo'nun ''federal hükümetin harekete geçtiği ve olağanüstü çaba gösterildiği'' yönündeki ifadelerine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Trump, basın toplantısının görüntülerinin bir kısmının medyada kullanılmamasından yakınarak, iyi olduğunu düşündüğü kısmın gösterilmediğini söyledi.

Bunun üzerine görüntünün devamı bir süre sonra tekrar izletildi.

Trump: İran'a koronayla mücadelede yardım edebiliriz

"HERKESİN PROTESTO HAKKI VAR"

Teksas, Montana, Colorado gibi eyaletlerde salgın kapsamında alınan önlemlerin kaldırılması için insanların sokağa çıkarak protesto düzenlemesinin sorulması üzerine Trump, ''herkesin protesto hakkı olduğu'' ve ''bazı eyaletlerin kısıtlamalarda ileri gittiği'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump: İran'a koronayla mücadelede yardım edebiliriz

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