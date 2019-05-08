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Trump İran'a yaptırımlar kararını imzaladı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoları içeren kararname yayınlandı.

AA | 08.05.2019 - 22:35..
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Trump İran'a yaptırımlar kararını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren başkanlık kararını imzaladığını duyurdu.

İsrail ile yakın ilişkiler güden Trump'ın, Netanyahu ile İran'ı bitirme projesi olan yaptırımlar kararı resmiyet kazandı.

İran'ın son zamanlar İsrail'i tehdit eden açıklamalar içerisine girmesi, kararın hızla çıkmasında büyük önem kazandı.

YAPTIRIMLARDA NELER VAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni yaptırımları içeren karanameyi yayınladı. Yeni yaptırımların demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik olduğu ve nükleer silah programı gelirini engellemeyi amaçladığı belirtildi.

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