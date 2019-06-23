Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump ile İran arasında yaşanan gerilim, giderek artıyor. Tehdide varan açıklamaların peş peşe geldiği iki ülke arasındaki ilişkiler savaş arenasına doğru hızla ilerliyor.

YOK OLURSUNUZ

Cuma günü NBC'ye konuşan Trump, ABD'nin müzakerelere açık olduğunu fakat İran'ın nükleer silahlara kavuşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, İran'ın ülkesine ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından misillemede bulunmaya hazır olduklarını ancak planlanan saldırıyı 10 dakika kala durdurduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş istemediğini fakat olası bir savaşta İran'ın "yok olmayla karşı karşıya kalacağını" açıkladı.