Trump ışıklardan şikayetçi

ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore’da Cumhuriyet Partililerle bir araya geldi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Trump, burada saç ve ten rengiyle ilgili açıklamada bulundu.

"IŞIKLARDAN HEP TURUNCU ÇIKIYORUM"

ABD Başkanı, enerji tasarrufu sağlayan ampüllerin ışığından ötürü teninin turuncu gibi durduğunu savunarak, “Ampüller. İnsanlar, ‘ampüllere ne olmuş’ diye soruyor? Kullanmak zorunda bırakıldığımız ampüller, ışıklar çok iyi değil. Hep turuncu çıkıyorum. Siz de öyle.” diye konuştu.

FOTOĞRAF VE MAKYAJ SANATÇILARI AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Trump’ın, espri mi yaptığı açıklık kazanmadı. W.P., fotoğraf ve makyaj sanatçılarının bu konuda Trump ile aynı görüşte olmadıklarını kaydetti.

Portre fotoğrafçısı Tamzin Smith, arka fonda beyaz olsa bile Başkan Trump’ın turuncu çıktığını belirterek, bu durumda beyaz gömleğinin de turuncu olması gerektiğini savundu.

"BENİM FAVORİ DİKTATÖRÜM SİSİ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen ay Fransa’da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’den “Benim en favori diktatörüm” diye bahsettiği ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD’li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi’yi beklerken herkesin duyacağı şekilde “Benim en favori diktatörüm nerede?” diye bağırdı.

Trump’ın Sisi’yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti. Haberde, Sisi’nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.