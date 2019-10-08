ABD birliklerinin Suriye’den çekilmesinin ardından ABD Kongresi’nde yer alan birçok isim, Trump’ın bu kararını eleştiren açıklamarda bulunarak kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

YPG'NİN YALNIZ BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

YPG teröristlerine verilen desteğin devam etmesini ve Türkiye’nin Suriye’ye girmesini engellemek isteyen isimler arasına, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ABD’li senatör John McCain’in kızı Meghan McCain de katıldı.

"ONLARA SİLAH VERİP SAVAŞTIRDIK"

Pazartesi günü katıldığı bir televizyon programında oldukça sert açıklamalarda bulunan McCain, Trump’ın Suriye’den çekilme kararının arkasında duran tüm isimlere ateş püskürdü.

Trump karşıtı isim Suriye kararına ateş püskürdü İZLE

"Kürt müttefiklerimizi ve Orta Doğu’yu terk edeceğimiz yönünde çıkan haberler nedeniyle sabahtan beri çok kızgın ve üzüntülüyüm. Bu insanlar, bizim askerlerimizin de hâlâ yanında durarak destek verdiği müttefiklerimizdir, yaptığımız tek şey onlara silah vermek oldu ve onlar da Amerika için savaştılar," diyen McCain, Türkiye’nin barış için verdiği mücadeleyi göz ardı eden McCain, çekilme kararı destekçilerine karşı "Sizi vatan haini korkaklar!" ifadelerini kullandı.

BABASI, TRUMP’I CENAZESİNDE İSTEMEMİŞTİ

Arizona eyaleti senatörü ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain, geçtiğimiz yıl ağustos ayında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. McCain, siyasi kariyerinin zirvesinde, 2008’de Cumhuriyetçi Parti'de başkan adayı olarak girdiği seçimlerde yenilgiye uğradı.

McCain, ölmeden önce açıkladığı vasiyetinde ise ABD Başkan Donald Trump’ın cenaze törenine katılmasını istedi.