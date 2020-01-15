İranlı komutan Kasım Süleymani’nin Irak'ın başkentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapılan hava saldırısı sonucunda öldürülmesi, ABD-İran geriliminde büyük kırılmaya yol açtı.

Süleymani'nin öldürülmesinin etkileri ABD'nin iç siyasetine kadar uzadı.

"BU CANAVAR ÇOK DAHA ÖNCE YOK EDİLMELİYDİ"

ABD’de Cumhuriyetçilerin saldırıyı desteklemesinin yanında Trump’ın Demokrat muhalifleri, saldırıyı her fırsatta eleştirerek ülkenin savaşın eşiğine getirildiğini her fırsatta tekrar etti.

Trump Kasım Süleymani’ye küfretti İZLE

Demokratların itirazlarına, Süleymani'nin çok daha önce öldürülmesi gerektiği sözleriyle yanıt veren Trump, oldukça ses getiren açıklamarına devam etti.

Salı gecesi, 2020 başkanlık kampanyası çerçevesinde Milwaukee’de bir miting düzenleyen Trump, Kasım Süleymani’ye "O….. çocuğu" benzetmesinde bulundu.

"YARALANANLARDAN BU O..... ÇOCUĞU SORUMLUDUR"

Süleymani’nin çok çok daha önce öldürülmesi gereken bir canavar olduğunu söyleyen Trump, kolu ve bacağı olmayan yüzlerce insanın sorumlusunun Süleyamani’nin yola döşediği bombalar olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Etrafta gördüğünüz, kolu ve bacağı olmayan birçok kadın ve erkeği Süleymani bu hale getirdi. İşte onun sevdiği şeyler bunlardı. O, yol kenarı patlayıcılarını severdi. Irak’taki, Afganistan’daki binlerce ama binlerce yol kenarı bombasının kralı oydu. Şu an kolu ve bacağı olmayan insanların büyük çoğunluğunun nedeni bu o….. çocuğudur."