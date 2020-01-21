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Trump, kauçuk ayakkabılarıyla Davos’ta

Açılış konuşması öncesinde İsviçre Alpleri Davos zirvesine gelen Donald Trump'ın, giydiği ayakkabılar dikkat çekti.

AA | 21.01.2020 - 15:14..
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ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil yargılamasının başlayacağı saatlerde İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Trump'ın, karla kaplı Davos zirvesinde yürüdüğü ayakkabılar, gazetecilerin objektifine takıldı.

Zirveyle ilgili en çok merak edilen, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Trump arasında geçmesi beklenen diyaloglar.

Trump, kauçuk ayakkabılarıyla Davos’ta

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELECEK

Trump'ın, İran ile yaşanan askeri gerilimin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını isteyen Irak'ın cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olması da ayrıca dikkat çekiyor.

Trump, kauçuk ayakkabılarıyla Davos’ta

Trump, kauçuk ayakkabılarıyla Davos’ta

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