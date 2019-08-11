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Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektupta, kısa menzilli füze denemeleri için özür dilediğini ve Kim ile çok yakında görüşmeyi umduğunu belirtti.

AA | 11.08.2019 - 07:04..
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Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kim'in kendisine gönderdiği mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, ''Kim, bana gönderdiği mektupta güzel bir şekilde ABD-Güney Kore ortak tatbikatı biter bitmez görüşmek ve müzakerelere başlamak istediğini iletti.'' ifadesini kullandı.

Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

"FÜZE DENEMELERİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"

Mektubun uzun olduğunu ve Kim'in ''saçma ve pahalı'' tatbikatlardan şikayet ettiğini ifade eden Trump, "Kısa menzilli füze denemeleri için küçük bir özür de vardı ve denemelerin, tatbikatlara son verildiğinde biteceği yazıyordu. Kim ile çok yakında görüşmeyi umuyorum. Nükleer silahların olmadığı Kuzey Kore, dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamaları, ikilinin, her yıl Eylül ayında New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantıları sırasında bir araya gelebilecekleri yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

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