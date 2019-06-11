taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8049
Euro
6.5836
Altın
1327.96
Borsa
92825.57
Gram Altın
247.697

Trump: Kim Jong’dan güzel bir mektup aldım

Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’dan Kore Adası’nın nükleerden arındırılma süreci ilişkin bilgiler aldı.

İHA | 11.06.2019 - 21:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Trump: Kim Jong’dan güzel bir mektup aldım

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’dan Kore Adası’nın nükleerden arındırılma süreci üzerine güzel bir mektup aldığını söyledi.

"İYİ İLİŞKİMİZ VAR"

Mektubu oldukça samimi ve ‘oldukça kibar olarak değerlendiren Trump, iki tarafın bir şekilde nükleer meselesinde anlaşmaya varacağına inandığını belirterek , “Birlikte iyi bir ilişkimiz var” dedi.

“HER AN YENİ BİR GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENEBİLİR”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise ABD’nin önde gelen basın kuruluşlarından birine yaptığı bir açıklamasında ABD ile Kuzey Kore arasında üçüncü bir görüşmenin olası olduğunu belirterek, “Onlar ne zaman hazırsa biz de hazırız, bu sebeple her an yeni bir görüşme tarihi belirlenebilir” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un daha önce Singapur ve Vietnam’da bir araya gelmişti. En son Vietnam’ın Hanoi kentinde bir araya gelen Trump ile Kim Jong-un 2 gün süren görüşmelerinde uzlaşmaya varamamış görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. 

Trump: Kim Jong’dan güzel bir mektup aldım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

633
Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi

Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi

232
AK Parti'den bakanlara gayri resmi sorular

AK Parti'den bakanlara gayri resmi sorular

234
Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

Gazeteci Hakan Çelik milli maç için İzlanda'ya gitti

272
Portakal ve Küçükkaya'dan karşılıklı övgüler

Portakal ve Küçükkaya'dan karşılıklı övgüler

506
HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

168
Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir