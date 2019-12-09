Trump: Kim Jong'un kaybedecek çok şeyi var

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, dün yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD ile uzun görüşmelere gerek yok ve nükleer silahlardan arındırılma konusu zaten müzakere masasının dışına çıktı." ifadelerini kullanmış,

ABD'nin müzakerelerdeki amacının Başkan Trump'ın 2020 seçimlerine yönelik "zaman kazandırma numarası" olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Song'un bu açıklamasına tepki gösterdi.

"DÜŞMANCA DAVRANIRSA KAYBEDECEK ÇOK ŞEYİ VAR"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı." ifadelerini paylaştı.

"SÖZ VERDİĞİ GİBİ NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASI GEREKİYOR"

Trump, şöyle devam etti: "(Kim Jong-un) ABD Başkanı ile olan özel ilişkisini geçersiz kılmak veya kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmek istemez. Kuzey Kore, Kim Jong-un'un önderliğinde muazzam ekonomik potansiyele sahip ancak söz verildiği gibi nükleer silahlardan arındırılması gerekiyor. NATO, Çin, Rusya, Japonya ve tüm dünya bu konuda birleşti!"

"BİRAZ DÜŞMANLIK OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK"

Dün Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "İlişkimiz çok iyi ama biraz düşmanlık olduğuna da şüphe yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.