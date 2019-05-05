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Trump: Kim Jong'un sözünü tutacağına inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin kendisine nükleer program konusunda verdiği sözü bozacak bir şey yapmayacağına inandığını belirtti.

AA | 05.05.2019 - 06:09..
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Trump: Kim Jong'un sözünü tutacağına inanıyorum

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bu ilginç dünyada her şey mümkün, ancak ben Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin ekonomik potansiyelinin tam farkında olduğunu ve bunu engelleyecek veya akim bırakacak bir şey yapmayacağına inanıyorum. Onun yanında olduğumu biliyor ve bana verdiği sözü bozmak istemiyor. Anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Trump: Kim Jong'un sözünü tutacağına inanıyorum

KUZEY KORE, YENİ BİR FÜZE DENEMİŞTİ

Trump'ın bu açıklamasının, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin bir füze fırlattığını tespit ettiklerini duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore ordusu, Donald Trump'ın paylaşımından birkaç saat önce Kuzey Kore'nin birkaç kısa menzilli füze fırlattığını açıklamıştı.

"PUTİN'LE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YALAN HABERLERE İNANMAYIN"

Trump, paylaşımında, "Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Yalan haber medyasında gördükleriniz ve okuduklarınıza rağmen Rusya ile iyi ilişkiler için devasa bir potansiyel var. Bakın sizi 'Rusya ile gizli anlaşma' (Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddiaları) konusunda nasıl yanılttılar. Dünya daha güvenli bir yer olabilir." ifadelerini kullandı.

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