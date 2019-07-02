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Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ve kızı Ivanka Trump'ı sahneye davet ederken 'Ne güzel bir çift, güzel ve çirkin' ifadelerini kullandı.

REUTERS | 02.07.2019 - 00:28..
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Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

Güney Kore Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü'ndeki askerlere hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ve kızı Ivanka Trump'ı sahneye davet ederken, onları ünlü 'Beauty and the Beast' (Güzel ve Çirkin) hikayesindeki karakterlere benzetti.

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

"NE GÜZEL BİR ÇİFT, GÜZEL VE ÇİRKİN"

Trump, iki ismi sahneye çağırırken şunları söyledi:

"Mike, buraya gel Mike. Burada başka kimin olduğunu biliyor musunuz? Ivanka'yı duyanınız oldu mu? Gel buraya Ivanka, haydi. Bütün dikkatleri üzerine çekecek. Ne güzel bir çift, güzel ve çirkin."

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı


SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Trump'ın benzetmesi ise sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Kullanıcılar, ağırlıklı olarak Trump'ın bu benzetmesini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise "Hangisi güzel, hangisi çirkin?" diye sordu.

Başka bir kullanıcı ise, Trump'ın televizyon programlarındaki geçmişini hatırlatarak "Kendisini hala reality show'da zannediyor" ifadelerini kullandı.

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

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