Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı verilen mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, bu hafta koronavirüs nedeniyle daha fazla ölüm beklediklerini ifade etti.

Trump, "Muhtemelen bu hafta en zorlu hafta olacak. Maalesef çok sayıda ölüm olacak. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı, ancak yine de ölüm olacak." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemizi yeniden açmak istiyoruz, bu durumu aylarca sürdürmek istemiyoruz. Unutmayın, biz dünyadaki en büyük ekonomiye sahiptik. Ve bize bir anda her şeyi kapatıp evlerimizde kalmamız söylendi bu korkunç virüs yüzünden. Biz de bunu yaptık. Doğru şeyi yaptık. Fakat artık ülkemizi yeniden açmak zorundayız.

İNSANLAR DIŞARI ÇIKMAK İSTİYOR, ONLARA DİYORUM Kİ..

Bu çok bulaşıcı kimse böyle bir şey görmedi. Kimse bu kadar bulaşıcı olacağını düşünemezdi.

Gezegendeki geriye kalan vaktimizi birbirimizden ayrı geçiremeyiz. İnsanlar temiz hava almak, dışarı çıkmak istiyor. Onlara diyorum ki, bu sonsuza dek sürmeyecek. İyi bir gelişme kaydediyoruz, insanlar evlerinde kalıyor, bu çok da zor değil.

ANAYASA DENİLEN BİR ŞEYİMİZ VAR

Anayasa denilen bir şeyimiz var, ki buna çok değer veriyorum. Sokağa çıkmama konusunda her eyaletin kendi kararını verme hakkı var. Valilerin işleri yürütmesini istiyorum."