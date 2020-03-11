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Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim

ABD Başkanı Donald Trump,Beyaz Saray doktorunun test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini, kendisini iyi hissettiğini belirtti.

İHA | 11.03.2020 - 07:36..
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Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine korona virüsü bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtti.

Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim

"TEST İÇİN BİR NEDEN HİSSETMEDİM"

Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray doktoruna muayene olduğunu ifade eden Trump, "Müthiş bir adam, çok yetenekli. Test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi. Hiçbir belirti yok, hiçbir şey yok" dedi.

Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim

EL SIKIŞTIĞI MECLİS ÜYESİNDE KORONAVİRÜS ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay Washington’daki Muhafazakar Politik Eylem Konferansı’nda (CPAC) korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği belirtilen bir kişiyle temas kurduktan sonra karantinaya alınan en az 3 kişiyle yakın zamanda temas kurduğu biliniyor. Ayrıca birkaç gün önce Trump’ın el sıkıştığı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Doug Collins de korona virüsü nedeniyle karantina altında bulunuyor.

Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim

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