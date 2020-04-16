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Trump: Koronavirüs vakalarında zirve noktasını geçtik

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınında, 'en yüksek seviye' noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

AA |
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Trump: Koronavirüs vakalarında zirve noktasını geçtik

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor." dedi.

Trump: Koronavirüs vakalarında zirve noktasını geçtik

"BU DENLİ ÖLÜM VE YIKIMI GÖRMEK KORKUNÇTU"

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın bir açıklama yapacaklarını belirterek, "Bazı eyaletler, 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." diye konuştu.

Virüs salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını belirten Trump, "Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu." ifadesini kullandı.

Trump: Koronavirüs vakalarında zirve noktasını geçtik

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