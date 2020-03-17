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Trump, koronayı 'Çin virüsü' olarak adlandırdı

ABD-Çin arasındaki politik gerginlik devam ederken Trump, Çin virüsü olarak bahsettiği koronavirüs nedeniyle süregelen biyolojik siah iddialarını güçlendirdi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 11:53..
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Trump, koronayı 'Çin virüsü' olarak adlandırdı

Dünya genelinde etkisini gittikçe artıran koronavirüs salgınında ölümler ve görülen vaka sayıları her geçen gün tırmanırken, salgının “biyolojik silah” olduğu iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Çin ve ABD arasında devam eden karşılıklı suçlamalarda Çin hükümeti,  daha önce birçok defa ABD’nin virüs salgını hakkında vatandaşlarını önceden uyardığını iddia etti.

"ÇİN VİRÜSÜNE KARŞI GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

ABD tarafı ise virüsün Çin laboratuarlarında geliştirilen bir tür biyolojik silah olduğu iddialarını sık sık sesli dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, son attığı bir tweetle koronavirüs salgınında Çin’in parmağı olduğuna dair olan inancını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Trump, attığı tweette "ABD, Çin virüsünden etkilenen hava yolu benzeri endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı.

Trump, koronayı 'Çin virüsü' olarak adlandırdı

SEET TEPKİ ALDI

Koronavirüsten “Çin virüsü” diye bahseden Trump’ın tweeti, salgınla boğuşan devletler arasındaki krizi de körüklemiş oldu.

Kullandığı "Çin Virüsü" tabirinden dolayı sert tepkiler alan Trump, sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılıkla suçlandı.

Trump, koronayı 'Çin virüsü' olarak adlandırdı

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