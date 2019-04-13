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Trump kutsal şehirlere ’sınırsız sayıda göçmen gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliği için yeni bir karar aldı.

İHA | 13.04.2019 - 08:47..
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Güney sınırına gelen belgesiz göçmenlerin sayısının artması ve ABD’nin Meksika sınır duvarını tam olarak finanse etmeme konusundaki başarısızlığı nedeniyle kızgın olan ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göçmenleri Demokratların yönettikleri kentlere göndereceğini belirterek, alay etti.

SINIRSIZ SAYIDA GÖÇMEN TEDARİK EDEBİLİRİZ

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, kutsal şehirlere “Onlara sınırsız miktarda göçmen tedarik edebiliriz. Demokratların çok tehlikeli göç yasalarımızı değiştirmek istememeleri nedeniyle, yasadışı göçmenleri yalnızca demokratların kalelerine yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

DEMOKRATLAR TRUMP'A BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, ”Memleketi Francisco’nun da başka bir sığınak şehri olduğunu belirterek, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına layık olmayan birisi ülke olarak, bir insan olarak, göçmenler ülkesi olduğumuza unutuyor. Bunlar karşı karşıya geldiğimiz kararlara saygısızlık eden bir başka kavram.” ifadelerini kullandı.

GÖÇMENLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ

Illinois eyaletinde kutsal bir kent olan Şikago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, “Bu göçmenleri kollarımızı açarak karşılayacağız, tıpkı Suriyeli mültecileri memnuniyetle karşıladığımız gibi, tıpkı Maria ve Porto Riko kasırgalarında evsiz kalanları memnuniyetle karşıladığımız ve Myanmar’daki soykırımdan kaçan Rohingya mültecilerini karşıladığımız gibi göçmenleri de karşılamaya hazırız.” dedi.

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