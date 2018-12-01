Trump, Kuzey Kore ile yeni zirve istiyor

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump'ın Güney Kore ve Avustralya liderleriyle ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu.

Sözcü Sarah Sanders tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un "nükleerden tamamen arındırılmış Kore Yarımadası için" tüm adımları atma konusunda mutabık oldukları belirtildi.

"KUZEY KORE İLE İKİNCİ BİR ZİRVE OLABİLİR"

Görüşmede, Trump'ın, ABD ile Kuzey Kore arasında yapılacak ikinci bir zirveye sıcak baktığı ve bu düşüncesini Moon'a kapsamlı olarak ilettiği kaydedildi.