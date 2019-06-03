Trump Meghan Markle'a ahlaksız dediğini inkar etti

İngiltere ziyaretine bugün başlaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a 'ahlâksız' dediğini, ses kayıtlarının olmasına rağmen inkâr etti ve konuyla ilgili haberlerin de yalan olduğunu savundu.

Ancak Trump'ın ses kayıtları bu durumu yalanlıyor.

"AHLAKSIZ DEMEDİM"

Pazar akşamı Twitter'dan bir mesaj paylaşan Trump, "Meghan Marke'a hiçbir zaman 'ahlâksız' demedim. Yalan haber basınının ürettiği bir şey ve bu sefer fena yakalandılar!" dedi.

Trump söz konusu ifadeleri İngiltere ziyaretinden önce The Sun gazetesine verdiği röportajda kullanmıştı. İngiltere Kraliyet ailesine katılmadan önce ABD'de oyunculuk yapan Meghan Markle, Donald Trump'ın konuşmalarını ve politikalarını eleştiren bir isimdi. Markle ayrıca 2016 başkanlık seçimlerinde de Demokratların adayı Hillary Clinton'a desteğini açıklamış, Trump için 'kutuplaştırıcı' ve 'kadın düşmanı' demişti.

The Sun röportajında Trump'a Meghan Markle hakkındaki görüşleri sorulduğunda ABD Başkanı "Bilmiyordum. Ne diyebilirim ki? Ahlaksız olduğunu bilmiyordum" dedi.