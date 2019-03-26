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Trump Meksika Duvarı için Pentagondan bile fon aldı

ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı konusunda Pentagon 1 milyar dolar değerinde kaynak ayırdığını duyurdu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 16:08..
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ABD'de uğruna hükümet kapattırılan Meksika Duvarı konusundaki Trump'ın inatçı tavrı devam ediyor. "İlle de yapğacağım" kararından vazgeçmeyen Trump, bir yandan da duvar için fon ve kaynak bulmaya çalışıyor.

Bu doğrultuda duvar için Pentagon'dan bile destek geliyor.

Trump Meksika Duvarı için Pentagondan bile fon aldı

FONLAR GELİYOR

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın bir kısmının yapılması için 1 milyar dolarlık bir finansman kaynağına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet eden Patrick Shanahan’ın imzaladığı bu kararla birlikte Başkan Trump’ın duvarın inşası adına ilan ettiği “acil durum” için ilk fonlar onaylanmış oldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Trump’ın acil durum kararına destek olunması adına Pentagon’dan Meksika sınırına inşa edilmesi istenen 5,5 metre yüksekliğindeki duvarın 92 kilometresini inşa etmesini, bu duvarla ilgili yolları yapmasını, geliştirmesini ve ışıklandırmasını istemişti.

8,6 MİLYAR DOLAR KAYNAK

ABD Başkanı Trump, kontrolsüz geçişleri ve göç hareketlerini engellemek amacıyla Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için bu yıl istediği 5,7 milyar dolarlık ödeneği Kongre ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle alamamıştı. Bu anlaşmazlık nedeniyle ABD'de hükümet bir süre önce 35 gün kısmen kapalı kalmıştı. Bunun üzerine Trump, Şubat ayında "ulusal acil durum" ilan etmişti. Trump'ın bu girişimi üzerine harekete geçen ABD Kongresi, Cumhuriyetçi üyelerin de desteğini alarak "acil durum" ilanına karşı bir karar almıştı. Trump da bunun üzerine Kongre'nin kararını veto etmişti.

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