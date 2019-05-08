Trump Meksika Duvarı ile ilgili tweet attı

Donald Trump; ABD Başkanlığı görevine geldiği ilk andan itibaren Meksika ile ABD arasındaki sınır güvenliğini artırarak o bölgeye bir duvar inşa ettireceğini dile getirmişti. Hatta Trump'ın seçim vaadi bile olan bu proje, Federal Hükümet nedeniyle bir türlü hayata geçememişti.

Federal Hükümet'in bir süreliğine kapanmasına kadar giden sürecin galibi yeniden ABD Başkanı Donald Trump oldu.

TRUMP'IN SEÇİM VAADİ GERÇEK OLDU

Trump, bugün attığı bir tweetle Meksika Duvarı kararının mahkeme tarafından onaylandığını ve artık yapımına başlanacağını dile getirdi.

Sınırda bulunan göçmenlere veya mültecilere henüz ne olacağı bilinmiyor. Bilinen tek şey Meksika Duvarı için şirketlerin birbiriyle yarıştığı.

MEKSİKA DUVARI İÇİN İNŞAAT FİRMALARI BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

Sadece ABD'li değil tüm dünyanın çeşitli yerlerinde hizmet veren inşaat şirketleri projenin gerçekleşeceğinden oldukça emin ve adeta birbiriyle yarışıyor.

FARKLI TEKNOLOJİLER UYGULANACAK

Bazı inşaat şirketleri bu duvar için çeşitli yöntemler düşündü. Kimi şirketler; radar ve anti-drone teknolojisi uygularken, tırmanmanın da imkansız hale gelmesini planlıyor.