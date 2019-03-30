Trump Meksika sınırını kapatma tehdidini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika üzerinden göç akışını durdurma politikasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"DALGA GEÇMİYORUM"

Florida'da basın mensuplarına konuşan Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını durdurmaması halinde, bu ülke ile olan sınırın gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini belirtti. Trump, "Uzun süreliğine kapatırız. Dalga geçmiyorum." dedi.

"ABD'NİN SAHİP OLACAĞI EN İYİ KOMŞU"

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Trump'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meksika'nın tehditlere göre hareket etmediğini, ülkesinin ABD'nin sahip olabileceği en iyi komşu olduğunu kaydetti.



Trump'ın açıklamalarından önce Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını ifade ederek, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti.