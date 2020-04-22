Trump: Milli parkları açıyoruz

Salgından çok yoğun etkilenmeyen bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeleri için hazırlanan 3 aşamalı eylem planını anımsatan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs için "görünmez düşman" tanımlamasını kullandı.

"MİLLİ PARKLARI VE KAMU ALANLARINI AÇIYORUZ"

Trump, "Görünmez düşmana karşı aldığımız önemli yol sayesinde, hazırladığımız eylem planı kapsamında Amerikan halkı için milli parkları ve kamu alanlarını açacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

YİNE ÇİN'E YÜKLENDİ

İsim vermeden Çin'e yüklenen Trump, "Bu salgın daha ilk çıktığı yerde kontrol altına alınabilirdi. Salgının nereden çıktığını da hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

ABD'de alınan koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülke genelindeki milli parklar ve kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı.