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Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

AA | 03.04.2019 - 01:43..
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Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, söylemek için NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

İkili Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO'YA 10 MİLYARLARCA DESTEK SAĞLADIK

Trump, göreve geldiğinden beri NATO ile ilişkiler noktasında çok fazla mesafe katedildiğini belirtti.

NATO ülkelerine yönelik daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Trump, ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı, bu konuda kendisinin yaptığı baskılar sonrasında ise üye ülkelerin NATO’ya 10 milyarlarca dolar destek sağladığını ifade etti.

Stoltenberg de NATO'ya olan güçlü bağlılığı ve sorunların çözümünde gösterdiği liderlikten dolayı Trump'a teşekkürlerini iletti.


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