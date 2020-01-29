taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9388
Euro
6.5455
Altın
1567.22
Borsa
119801.63
Gram Altın
299.087
Bitcoin
53650.41

Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 'Ortadoğu Planı'nı açıklarken, basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 01:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

NTV'nin Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını belirterek "Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi" ifadelerini kullandı.

Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Günay, NTV canlı yayınında da Washington’da yerleşik olarak bulunan diğer yayın organlarının Anadolu Ajansı, TRT World, TRT1 ve TRT Haber kurumları olduğunu ve bu kurumlarda çalışan gazetecilere de akreditasyon verilmediğini söyledi.

Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

İlginizi Çekebilir
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tanımıyoruz
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki göster
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Küba ve Jamaika arasındaki Karayip Denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Vuhan'daki durumu anlattı
Koronavirüs salgınından sonra hayalet şehre dönen Vuhan'da yaşayan Türk öğretmen, çektiği videolarla bölgedeki durumu ve edindiği bilgileri paylaştı.
Paris'te itfaiye ile polisin çatışması
Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek’teki lüks mekanda tecavüz girişimi

Bebek’teki lüks mekanda tecavüz girişimi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir