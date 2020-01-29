Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

NTV'nin Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını belirterek "Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi" ifadelerini kullandı.

Günay, NTV canlı yayınında da Washington’da yerleşik olarak bulunan diğer yayın organlarının Anadolu Ajansı, TRT World, TRT1 ve TRT Haber kurumları olduğunu ve bu kurumlarda çalışan gazetecilere de akreditasyon verilmediğini söyledi.