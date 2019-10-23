Trump, New York Times ve Washington Post’tan vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık CNN, NYT, Washington Post gibi ana akım basın kuruluşlarını "yalan haberler" yapmakla ve kendisine saldırmakla suçluyordu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı bir televizyon programında "yalan haber yapıyorlar" olarak nitelediği New York Times (NYT) ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.

"ONLARI BEYAZ SARAY İÇİNDE İSTEMİYORUZ"

Trump, dün Fox televizyonunda konuk olduğu bir programda, NYT ve Washington Post için "Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz. Belki onların aboneliklerini sonlandırırız" yorumunda bulunmuştu.

KAĞIT MEDYANIN SONU

Trump, her ne kadar kendisi hakkında 'yalan haber' yapmakla suçladığı için iki büyük gazete aboneliğini iptal etse de; Beyaz Saray'a bu iki önemli gazetenin girmemesi önemli bir dönüm noktası.

Habere ulaşımın son derece kolaylaştığı günümüzde kurumlarda basılı gazete aboneliklerini bir bir iptal ediyor.