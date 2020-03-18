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Trump, New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor

Hastane geminin, koronavirüs vakası haricindeki hastalıklara sahip kişilerin bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

DHA | 18.03.2020 - 21:51..
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ABD'de, New York Valisi Andrew Cuomo tarafından yapılan açıklamada, New York'a Başkan Donald Trump tarafından ABD Ordusuna ait hastane gemi göndereleceği ifade edildi.

Öte yandan ABD Ordusu tarafından verilen bilgiye göre hastane geminin, koronavirüs hastalarını tedavi etmeyeceğini virüs harici hastalıklara sahip hastaların bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

"1000 ODALI KONFOR"

New York'ta bulunan hastanelerin yükünü alacak gemi hastane için Vali Cuomo, "1000 odalı Konfor, New York Limanı'na demir atacak. Hastane yatakları ihtiyacımız olan şey" dedi.

Trump, New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor -1

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