Trump Orta Doğu planını açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıklıyor.

Trump açıklamalarından satır başları:

İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. Mahmud Abbas'la Beytüllahim'de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm. Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim.

Bu barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır, gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir. Gerçekçi iki devletli çözüm ile Filistinin İsrial'in güvenliğine tehdidi azaltılacaktır.

İsrail ilk kez harita açıklanmasına izin verdi, bu cesur adım için Başbakan Netanyahu'ya teşekkür ediyorum. Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız.

Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır.

Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti kalacaktır. İsrail için çok şey yaptım, en önemlisi korkunç ve berbat İran nükleer anlaşmasından çekilmek.

Filistin için de çok iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinliler için de çok şey yapmam lazım, yoksa adil olmazdı.

Bir daha bu kadar iyi bir ekip göremeyecekler, hepsi çok iyi anlaşma yapıcılar, karşı tarafın da iyi olmasını istiyorlar.

Bu harita filistin'i iki katına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD büyükelçilik açacak.